Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что не атаковали гражданские суда в Черном море

Советник главы офиса Зеленского: Киев не атаковал гражданские суда в Черном море

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВС страны не атаковали и не будут атаковать гражданские суда или другие гражданские объекты в Черном море. Об этом сообщает Reuters.

«Безусловно, подобные заявления российских официальных лиц являются выдумкой и не содержат ни капли правды. Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда, как и на любые другие гражданские объекты», — сказал чиновник.

До этого Министерство обороны Российской Федерации заявило, что вооруженные силы Украины в ночь на 1 августа предприняли попытку атаковать тремя безэкипажными катерами российские гражданские суда в юго-западной части Черного моря. В ведомстве уточнили, что российские гражданские корабли следовали к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях