ЕС призвал РФ не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации конфликта

Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали призвала Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации конфликта. Об этом она сообщила на брифинге, передает Reuters.

Она отметила, что ЕС не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников. Массрали подчеркнула, что оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территории Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить, почему украинские беспилотники дважды за несколько дней попали в одну и ту же точку в «Москве-сити».

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что 1 августа несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и при предыдущей атаке.

В результате нападения никто не пострадал, однако остекление здания на 21-м этаже на площади 150 квадратных метров было повреждено.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».