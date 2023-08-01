ЕС разрешил персоналу своей миссии покинуть Нигер

Персонал миссии Евросоюза в Нигере получил разрешение на выезд из африканской республики, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набила Массрали, передает ТАСС. По ее словам, на данный момент в Брюсселе не приняли решение об официальной эвакуации.

«Приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом, но никакого формального решения об эвакуации миссии Евросоюза пока не принято», — пояснил Массрали.

Она добавила, что представители миссии объединения могут уехать по собственному желанию. Массрали подчеркнула, что не станет конкретизировать данные по персоналу ЕС в Нигере, поскольку это может создать угрозу для его безопасности.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.