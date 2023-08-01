Посольство РФ сочло санкции в связи с приговором Кара-Мурзе вмешательством

Посольство России в Великобритании определило как попытку вмешательства во внутренние дела страны расширение Лондоном санкционного перечня из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил ТАСС представитель диппредставительства.

«Рассматриваем введение властями Великобритании <…> ограничительных мер <…> как неприемлемую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны», — отметил дипломат.

Он уточнил, что под рестрикции в связи с процессом по делу Кара-Мурзы попали шесть граждан РФ. По словам представителя посольства, в британском правительстве не скрывают, что цель акции — повлиять на российское правосудие и за счет внешнего давления попытаться изменить вынесенный ранее приговор.

Дипломат напомнил, что Лондон демонстрирует подобное высокомерие уже не впервые. По его словам, вводимые Британией в одностороннем порядке санкции противоречат основам международного права и юридически не имеют силы.

31 июля Лондон расширил антироссийские санкции в связи с приговором Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.