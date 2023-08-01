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На Западе шокированы уровнем поддержки Путина от стран Африки

Global Times: Запад шокирован поддержкой африканскими странами Путина

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Алексей Даничев/РИА Новости

На Западе неприятно удивились уровнем поддержки президента России Владимира Путина со стороны африканских стран, которые приняли участие в саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание Global Times.

«До начала (форума. — «Газета.Ru») Соединенные Штаты и Евросоюз пытались отговорить африканских гостей от поездки. Но политическое и медийное давление Запада не смогло испортить мероприятие, потому что африканские страны ценят помощь Москвы в укреплении их суверенитета в эти непредсказуемые времена», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, еще ни одна африканская страна не присоединилась к санкциям Запада против России. При этом Евросоюз и США оказывают давление на страны африканского континента. «Запад был шокирован этим беспрецедентным проявлением суверенитета», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что страны Запада возводят в абсолют собственный суверенитет и презирают суверенитет тех стран, которые не относятся к коллективному Западу, заявил заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев на сессии «Международная безопасность в условиях геополитической нестабильности: межпартийное взаимодействие» форума Россия — Африка.

Ранее СМИ рассказали о попытках США сорвать саммит Россия — Африка.

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