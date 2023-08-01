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Сына Байдена уличили в попытке добиться увольнения генпрокурора Украины

Fox News: сын Байдена добивался увольнения украинского прокурора через Вашингтон

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Jonathan Ernst/Reuters

Сын американского президента Джо Байдена — Хантер — в 2016 году добивался увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина за счет своих связей в Вашингтоне. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на источники в судебной инстанции.

По данным канала, такие показания дал бизнес-партнер Байдена-младшего Девон Арчер. Он вместе с сыном главы Белого дома входил в число работавшей на Украине газовой компании Burisma. Есть информация, что за увольнение генпрокурора выступали также гендиректор фирмы Николай Злочевский и член руководства предприятия Вадим Пожарский. Шокин проводил расследование в отношении Burisma.

Арчер уточнил, что Хантер «по меньшей мере 20 раз включал громкую связь с его отцом, тогдашним вице-президентом Джо Байденом» на встречах с деловыми партнерами.

В январе 2021 года на Украине возбудили уголовные дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и лидера США Джо Байдена. Речь шла о якобы вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-главы государства и главы Белого дома.

Ранее сын Байдена сорвал сделку по обвинениям в налоговых махинациях.

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