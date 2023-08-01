Слуцкий связал атаку БПЛА на Москву с провалом контрнаступления ВСУ

Новая попытка атаки ВСУ на гражданские объекты в России показывает «патологическую ярость киевской хунты», считает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о попытке атаки украинских беспилотников на Москву.

«Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России — это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чье «контрнаступление» захлебнулось <…> Уверен, ответ Минобороны России последует незамедлительно. Пора накрыть шквалом огня центры принятия решений, с тем чтобы выжечь нацистскую заразу навсегда», — написал Слуцкий.

В ночь на 1 августа три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, согласно заявлению Минобороны России, два из них были уничтожены в Московской области, а еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити». В результате попадания беспилотника в 50-этажную башню в IQ-квартале в «Москве-Сити», по предварительным данным, никто не пострадал, было повреждено остекление фасада на площади 150 квадратных метров.

Ранее на Западе назвали главную угрозу для Украины при наступлении ВСУ.