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Захарова обвинила Киев в терроризме после атак на «Москва-сити»

Захарова об атаке на Москву: Киев раскрывается миру как террористическая ячейка

Официальный представитель МИД РФ, комментируя атаку украинских беспилотников на «Москва-сити», заявила, что «киевский режим» продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества.

«[Утро] омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка», — сказала дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 1 августа несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один дрон долетел до той же башни в «Москва-Сити», что и при предыдущей атаке.

В результате нападения никто не пострадал, однако остекление здания на 21-м этаже на площади 150 квадратных метров было повреждено.

Обломки дрона, попавшего в башню, направили на экспертизу.

Еще одна атака украинских беспилотников на «Москва-сити» была осуществлена в ночь на 30 июля. Один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Атаки беспилотников на Москву
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