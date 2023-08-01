В Мьянме помиловали экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

Государственный административный совет Мьянмы помиловал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщил телеканал MRTV.

До этого лидер партии «Национальная лига за демократию» была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий, где провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья.

В сентябре 2022 года Военный суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи к трем годам лишения свободы по обвинению в фальсификации выборов.

15 августа суд приговорил Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции, а в апреле 2022 года местный суд приговорил ее к пяти годам тюремного заключения по первому из обвинений в коррупции, выдвинутых против нее после государственного переворота в стране.

Демократическое руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года. Поводом стали предполагаемые масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись и привели к погибшим среди местного населения.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.