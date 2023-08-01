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В Мьянме помиловали экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

MRTV: власти Мьянмы помиловали экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи

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Reuters

Государственный административный совет Мьянмы помиловал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщил телеканал MRTV.

До этого лидер партии «Национальная лига за демократию» была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий, где провела встречу с председателем парламента Мьянмы Т Кхун Мья.

В сентябре 2022 года Военный суд Мьянмы приговорил Аун Сан Су Чжи к трем годам лишения свободы по обвинению в фальсификации выборов.

15 августа суд приговорил Аун Сан Су Чжи к шести годам лишения свободы по четырем делам о коррупции, а в апреле 2022 года местный суд приговорил ее к пяти годам тюремного заключения по первому из обвинений в коррупции, выдвинутых против нее после государственного переворота в стране.

Демократическое руководство Мьянмы было смещено в результате военного переворота 1 февраля 2021 года. Поводом стали предполагаемые масштабные фальсификации на выборах в ноябре 2020 года, о которых объявили военные. Протесты против переворота жестоко подавлялись и привели к погибшим среди местного населения.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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