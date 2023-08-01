В Совфеде допустили проигрыш Байдена и Трампа на президентских выборах

Российский сенатор Алексей Пушков допустил, что Джо Байден и Дональд Трамп могут выбыть из президентской гонки в США из-за скандалов вокруг них.

По словам парламентария, действующего американского президента Байдена и его сына начали уличать в противозаконных махинациях, однако от этих нарушений пытаются отвести взгляд посредством «охоты на Трампа».

Прикрыть таким образом Байдена и демократов может не получиться, написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что Трамп может выбыть из президентской гонки, если он не сумеет «отбиться» от обвинений, а Байден — из-за коррупционных скандалов либо по состоянию здоровья.

Трампу на прошлой неделе были предъявлены два новых пункта обвинения касательно уничтожения записей с камер видеонаблюдения в его поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Также против политика выдвинуто обвинение в умышленном удержании документов, связанных с американской национальной обороной.

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США заявил, что сын Джо Байдена Хантер Байден несколько раз связывал по телефону отца со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме заявляли, что президент в бизнес сына вовлечен никогда не был.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.