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Экс-аналитик ЦРУ предрек гибель Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ: теракты против РФ ведут к преждевременной смерти Зеленского

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Ints Kalnins/Reuters

Теракты, которые Украина осуществляет на территории России, говорят о военной слабости политики украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Эксперт считает, что теракты могут привести к преждевременной гибели Зеленского.

Джонсон назвал проводимые Киевом теракты «актом отчаяния номер один». Также он задался вопросом, если украинские военные могут осуществить такие нападения, то почему они не поражают российские военные объекты.

Экс-аналитик ЦРУ добавил, что 90% боевых машин, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США, были разгромлены в ходе одной российской атаки. При этом у украинских войск не было другого оружия для того, чтобы не позволить российским военным уничтожать технику ВСУ.

Джонсон добавил, что РФ продолжает свое военное наступление, но Украина «стремительно проигрывает».

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины. В Минобороны России назвали случившееся терактом.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.

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