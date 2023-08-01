В Белом доме признали, что украинское контрнаступление идет медленно

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленными темпами. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью CNN, передает ТАСС.

«Они движутся медленно», — сказал Кирби, комментируя темпы контрнаступления ВСУ. Украинцы сами говорят о том, что они продвигаются не так далеко и быстро, как хотели бы, подчеркнул он.

По словам представителя Белого дома, войска Украины наталкиваются на укрепленные линии обороны РФ и минные поля. Он отметил, что это «тяжело» и «превращается в кропотливый труд», когда по тебе стреляют и наносят артиллерийские удары каждый день.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя наступление Украины, заявил, что «никаких успехов у киевского режима нет».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.