Медведев назвал виновного в изменении своей риторики по сравнению с 2010 годом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американское правительство несет вину за то, на сколько он изменил свою риторику по сравнению с 2010 годом. Об этом он написал в своем англоязычном Twitter, отвечая американскому венчурному инвестору, миллиардеру Стивену Юрветсону.

Юрветсон прокомментировал пост Медведева в соцсети, посвященный Украине и решении украинского президента Владимира Зеленского запретить любые переговоры с Россией. Миллиардер написал, что помнит бывшего президента РФ совсем другим, прикрепил фотографию 2010 года с выступления Медведева в Стэнфорде и спросил, что с ним случилось.

«Это полностью ваша вина (вашего правительства)», — написал Медведев и добавил эмодзи с улыбкой.

Ранее Медведев заявил, что России пришлось бы применить ядерное оружие в случае отторжения ее территории.

Ранее Медведев призвал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.