ЕС осудил задержания министров и чиновников правительства в Нигере

Европейский союз (ЕС) осудил задержания министров и высокопоставленных чиновников правительства Нигера, которые были отстранены от власти после переворота, осуществленного путчистами.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил свое недовольство в своем аккаунте в Twitter: «ЕС осуждает продолжающиеся задержания министров и высокопоставленных чиновников правительства президента Мохаммеда Базума путчистами в Нигере. Мы призываем к их немедленному освобождению».

Также СМИ пишут, что правящая партия Нигера заявила, что мятежники, осуществившие переворот в стране, задержали четырех министров и лидера партии.

31 июля глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что, вопреки утверждениям о подготовке военной интервенции в Нигер, власти страны не планируют подобные действия.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.