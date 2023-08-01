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Первая страна выступила в поддержку новых властей в Нигере

Гвинея выступила в поддержку новых властей в Нигере и призвала сохранить единство

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ORTN/Reuters

Гвинея стала первой страной, которая выступила в поддержку мятежников в Нигере, захвативших власть в стране. Об ожидании от новых властей гарантий безопасности заявили в канцелярии президента Гвинеи в Twitter, передает РИА Новости.

«CNRD (национальный комитет по сплочению и развитию – военные власти Гвинеи – ред.) по-прежнему убежден, что новые власти сделают все, чтобы гарантировать стабильность и согласие в Нигере и субрегионе», — говорится в заявлении.

Санкционные меры и военное вмешательство, к которым призвало Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), не решат проблему, однако могут привести к гуманитарной катастрофе, последствия которой могут выйти за пределы Нигера, считают гвинейские военные власти.

CNRD заявил о необходимости воздерживаться от применения этих мер, выразил солидарность с населением Нигера, а также призвал новые власти сохранить единство и национальную сплоченность.

Ранее Мали и Буркина-Фасо заявили, что будут считать объявлением войны военную интервенцию в Нигер.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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