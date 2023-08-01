В МИД заявили об интересе африканских стран к российскому оружию из-за спецоперации

Интерес африканских стран, которые наблюдают за ходом российской спецоперации на Украине, к вооружению РФ растет, так как оно превосходит по качеству западное. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров в передаче «Большая игра» на Первом канале.

По словам дипломата, военно-техническое сотрудничество России и стран Африки в настоящее время находится на высоком уровне и быстро развивается.

«Там внимательно изучают опыт боевых действий и смотрят на то, что российское оружие по качеству значительно превосходит хваленое западное вооружение», — сказал Озеров, подчеркнув, что они видят результаты применения российского вооружения на поле боя, поэтому интерес к нему растет.

Ранее сообщалось, что российские ракеты «Изделие 305», которые применяются с вертолетов Ка-52М, представляют серьезную угрозу для украинской армии.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.