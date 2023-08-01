В Вашингтоне предпочли не ответить, осуждают ли США украинские атаки по территории РФ

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не дал ответа на вопрос журналистов, выступает ли Вашингтон против украинских ударов по территории России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на интервью Кирби телеканалу CNN.

Кирби заявил, что американские власти не поощряют и не способствуют нанесению таких ударов. При этом он, по сути, уклонился от ответа на вопрос, выступают ли США против нанесения украинских ударов по российским территориям, в частности, по Москве.

По словам чиновника, Вашингтон обсуждал с Киевом «свои озабоченности» по поводу ударов по России, при этом подчеркнув, что на Украине сами отвечают за выбор целей и свои действия.

Кирби отметил, что американская администрация сосредоточена на том, что обеспечить Украину всем необходимым для проведения контрнаступления.

Ранее Кирби, комментируя обстрел Таганрога со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в ходе регулярного брифинга, что США не поощряют Украину наносить удары по территории Российской Федерации.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».