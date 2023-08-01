Интервенция против Нигера угрожает выходом Буркина-Фасо и Мали из ЭКОВАС

Буркина-Фасо и Мали грозятся выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), если будет осуществлено военное вмешательство против Нигера, заявили переходные правительства этих стран. Об этом пишет РИА Новости.

Обе страны предупреждают, что такое вмешательство может привести к их выходу из ЭКОВАС и принятию мер самообороны в поддержку народа и вооруженных сил Нигера.

30 июля ЭКОВАС объявило о сроке недели для возвращения президента Мохаммеда Базума к власти в Нигере, иначе будут приняты «все меры», включая военные.

Мали и Буркина-Фасо совместно заявили, что любое вторжение в Нигер будет равносильно объявлению им войны.

В поддержу новых властей Нигера также выступила Гвинея.

До этого захвативший власть в Нигере в результате военного переворота нацкомитет по спасению страны объявил, что свергнутое правительство страны обратилось к Франции с просьбой о военной интервенции с целью освободить задержанного президента страны Мохаммеда Базума

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.