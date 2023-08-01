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Британия отказалась выдавать делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

Лондон не выдал делегатам РФ визы для участия в сессии пенсионного фонда ООН

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pixabay.com

Британское правительство отказалось выдавать въездные визы делегатам от России для участия в проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (IMO) сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале постоянного представительства РФ при ООН.

Российские делегаты были были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) представлять данные руководящие органы.

Постпредство России выразило сожаление тем, что Великобритания не только нарушила свои международные обязательства, как страна, где размещена штаб-квартира IMO, но и бросила вызов соответствующим решениям Генассамблеи ООН и Конференции ФАО. Российское представительство назвало подобное поведение Лондона «безответственным». По мнению дипломатов РФ, оно может быть приемлемо лишь в рамках так называемого «международного порядка», который основан «на правилах», но никак не международного права.

Ранее сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список, добавив в него шестерых россиян, связанных с делом осужденного на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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