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Военная интервенция в Нигер будет считаться объявлением войны Мали и Буркина-Фасо

Мали и Буркина-Фасо будут считать объявлением войны военную интервенцию в Нигер

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Souleymane Ag Anara/Reuters

Мали и Буркина-Фасо подписали совместное заявление, в котором предупредили, что будут считать объявлением войны в их адрес любое военное вмешательство против Нигера. Об этом сообщает AFP со ссылкой на их заявление, передает ТАСС.

«Любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали», — говорится в коммюнике.

Ранее глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что, вопреки утверждениям о подготовке военной интервенции в Нигер, власти страны не планируют подобные действия.

До этого захвативший власть в Нигере в результате военного переворота нацкомитет по спасению страны объявил, что свергнутое правительство страны обратилось к Франции с просьбой о военной интервенции с целью освободить задержанного президента страны Мохаммеда Базума.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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