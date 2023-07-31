В ГД внесен проект о регулировании исследовательских компаний, в ОП поддержали его

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об ограничении участия иностранных исследовательских компаний в анализе российского потребительского рынка, в Общественной палате (ОП) поддержали его. Об этом сообщил РИА Новости член ОП Александр Малькевич.

«Общественная палата безусловно поддерживает законопроект об ограничении участия иностранных компаний в исследованиях российского рынка», — сказал Малькевич.

По его словам, информация о том, сколько граждане России едят, пьют, тратят на развлечения и лекарства, может много сказать о социально-экономической обстановке в стране. Кроме того, данная информация может рассматриваться как один из элементов корректировки санкций в отношении РФ, считает он.

По мнению члена ОП, такие исследования необходимо разрешить только тем компаниям, которые будут включены в специальный реестр.

Он утверждает, что были такие решения властей, основанные на данных иностранных компаний, которые «приводили зачастую к неправильным решениям, последствия которых мы расхлебываем до сих пор».

Поправками в закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ предлагается установить, что организатором исследований рынка потребления должно быть российское юридическое лицо, которое оказывает услуги по сбору, обработке и анализу данных о структуре товарного рынка в РФ, с совокупным размером выручки за последний календарный год в размере не менее 30 млн рублей. Не менее 80% уставного капитала в организации должно принадлежать физическим или юридическим лицам РФ.

Ранее депутат Госдумы РФ, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что законопроект, призванный ограничить участие иностранных компаний в исследованиях российского рынка, направлен на защиту национальной безопасности страны.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.