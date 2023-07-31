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Во Франции опровергли подготовку к военной интервенции в Нигер

Глава МИД Франции опровергла сообщения о подготовке военной интервенции в Нигер

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Global Look Press

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что, вопреки утверждениям о подготовке военной интервенции в Нигер, власти страны не планируют подобные действия. Об этом сообщает BFMTV.

«Мы категорически отрицаем, это ложь... Наш единственный приоритет — это обеспечение безопасности наших сограждан», — сказала Колонна в ответ на соответствующий вопрос.

Она также добавила, что убеждена в возможности освобождения и восстановления в должности президента Нигера Мохамеда Базума до истечения срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки и возможного введения африканских сил на территорию государства.

Кроме того, глава МИД выразила надежду на скорейшее возвращение Нигера к конституционному порядку.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация поддерживает позицию участников чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки, которые ранее выступили за возвращение власти правительству Нигера и освобождение президента страны Базума.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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