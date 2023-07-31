США рассчитывают на приезд главы МИД Китая

Глава пресс-службы госдепа Мэттью Миллер во время брифинга заявил, что считает приглашение бывшего главы МИД Китая Цинь Гана в страну актуальным и для вновь назначенного на этот пост Ван И. Трансляция велась на YouTube-канале американского дипведомства.

«Не знаю, передали ли мы официально это приглашение. Но это было приглашение министру иностранных дел, а Ван И, очевидно, занял пост главы МИД. Так что я считал бы, что приглашение относится и к нему вне зависимости от того, было ли оно передано или нет», — отметил Миллер.

До этого представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнюй заявил, что Китай призывает Соединенные Штаты прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня. По его словам, Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике КНР-США, а также прекратить продавать оружие Тайваню, создавая новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе, и перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».