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В Госдепе оценили украинские удары по территории России

Представитель Госдепа Миллер: Киев может сам выбирать цели для своих ударов

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Global Look Press

Украина вправе сама выбирать цели для ударов против России. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки беспилотников украинских войск на Москву, передает ТАСС.

«Решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной», — сказал он.

Кроме того, Миллер отметил, что США «не поддерживают и не дают разрешения» Украине атаковать объекты за украинской территорией.

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные российские регионы. Он отмечал, что эти атаки курирует Запад во главе с США, которые понимают, что Россию невозможно победить военными действиями и потому используют методы террора.

Накануне заместитель официального представителя генерального секретаря Организации объединенных наций Фархан Хак прокомментировал новую атаку украинских беспилотников на Москву, которая произошла 30 июля. По его словам, ООН выступает против ударов по гражданской инфраструктуре.

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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