Министр обороны Италии высказался о возможности переговоров по Украине

Глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто заявил, что хотел бы вести переговоры с Россией, КНР и любой другой стороной, чтобы достичь «справедливого мира». Об этом сообщает ANSA.

«Сегодня, если было бы возможно достичь справедливого мира, я вел бы переговоры с Россией, Китаем и любой стороной, лишь бы достичь результата», — сказал Крозетто.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция руководства США препятствует началу мирных переговоров по Украине.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.