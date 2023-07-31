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Госдеп подтвердил начало на этой неделе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Госдеп США подтвердил начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

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Depositphotos

Госдепартамент США подтвердил начало на этой неделе переговоров США с Украиной по гарантиям безопасности, передает Reuters.

При этом США пока не анонсируют, какие гарантии безопасности может получить Украина после переговоров в Вашингтоне. Известно, что они касаются оборонных обязательств.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках брифинга ответил на вопрос журналистов о том, будут ли в Кремле следить за переговорами Соединенных Штатов и Украины по гарантиям безопасности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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