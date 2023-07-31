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В ООН заявили о недофинансировании гуманитарного плана по Украине

План гуманитарной помощи по Украине профинансирован только на 30%

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Shutterstock

Гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун заявила во время брифинга, что гуманитарный план для этой страны на 2023 год, подразумевающий сумму $3,9 млрд на данный момент профинансирован только на 30%.

«Потребности населения в помощи увеличиваются, а не снижаются. План гуманитарного реагирования профинансирован только на 30%. Уже почти 1 августа, а на Украине холода наступают рано. Надо уже думать о зиме», — сказала Браун.

По ее словам, план требует $3,9 млрд, чтобы обеспечить все гуманитарные нужды Украины.

Браун добавила, что он не учитывает помощь, необходимую для Каховской ГЭС после разрушения, так как это произошло неожиданно.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что помощи Украине недостаточно, пока продолжается конфликт.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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