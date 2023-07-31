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Трамп ожидает обвинений по делу о штурме Капитолия

Трамп заявил, что со дня на день ожидает обвинений против себя по делу о штурме Капитолия

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Scott Morgan/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что со дня на день ожидает официального выдвижения обвинений против себя по делу о штурме Капитолия сторонниками политика в январе 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Он предположил, что со дня на день обнародуют обвинительный акт от спецпрокурора США и его «предвзятой банды головорезов», относящийся к его «мирной и патриотической речи» 6 января 2021 года.

По мнению Трампа, подобный шаг нацелен на сокрытие «дурных новостей о взятках и вымогательствах», исходящих от «лагеря» действующего главы государства Джо Байдена.

До этого суд в Джорджии отказал Трампу в ограничении прокуратуры штата в использовании части доказательств для расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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