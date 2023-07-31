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Дипломат РФ заявил в ООН, что по Крымскому мосту не перевозят военные грузы

Миссия РФ в ООН: Крымский мост не используется для перемещения военных грузов

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил во время заседания Совета Безопасности, что Крымский мост — это гражданский объект и его не используют для перевозки военных грузов. Трансляция велась в Telegram-канале российской миссии при организации.

«Важно учитывать, что мост давно уже является исключительно гражданским объектом, по нему осуществляется пассажирское и грузовое автомобильное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Необходимости его задействования для перевозок военных грузов уже давно нет», — сказал Полянский, подчеркнув, что западные страны и Украина это «прекрасно знают».

Также дипломат утверждал, что Секретариату Организации объединенных наций необходимо дать объективную оценку терактам, которые устраивают киевские власти.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

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