В Кремле прокомментировали поездку Путина на Генассамблею ООН в Нью-Йорк

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на данный момент нет планов на поездку на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока таких планов у президента нет», — заявил Песков.

До этого Дмитрий Песков в рамках брифинга ответил на вопрос журналистов о датах посещения Турции Владимиром Путиным.

По его словам, точных дат в текущий момент нет, с субботы ничего не изменилось.

Накануне Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка рассказал, что договаривался с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о встрече либо в России, либо в Турции.

По словам Путина, турецкий лидер приглашал его совершить визит в Турцию до выборов этой стране, но от этого отказались, чтобы не было спекуляций на тему визита российского президента.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении туроператоров от НДС при продаже путевок по России, проинформировала «Москва 24».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».