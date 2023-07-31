Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщает Bloomberg.

На Генассамблее Зеленский планирует затронуть тему «формулы мира», а также посетить ряд встреч и заседаний.

По данным агентства, Украина хочет проведения саммита по «мирной формуле» Зеленского на полях ООН, однако некоторые союзники Украины не поддерживают эту идею.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе.

Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

До этого правительство Украины сообщило в Telegram-канале, что страна получила грант от США в размере $1,25 млрд, предназначающийся для выплаты зарплат и социальной помощи. Американские средства на Украине используют для возмещения бюджетных расходов на оплату труда в госорганах, в рамках отдельных программ социальной помощи и других социальных выплат.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.