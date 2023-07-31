Уехавший из страны депутат Верховной рады Украины сложил с себя полномочия

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что депутат парламента от партии «Слуга народа» Андрей Холодов подал заявление о сложении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«В Верховную раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А. И. о сложении полномочий народного депутата Украины, — заявил Стефанчук.

Он добавил, что заявление депутата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Рады.

В публикации отмечается, что с начала российско-украинского конфликта депутат 12 раз выезжал из страны, последний был в январе 2023 года, после чего Холодов не возвращался.

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