Зеленский заявил, что оказываемой Украине помощи недостаточно

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что помощи Украине недостаточно, пока продолжается конфликт. Об этом сообщает O Globo.

«Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идет война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает», — сказал Зеленский.

До этого правительство Украины сообщило в Telegram-канале, что страна получила грант от США в размере $1,25 млрд, предназначающийся для выплаты зарплат и социальной помощи. Американские средства на Украине используют для возмещения бюджетных расходов на оплату труда в госорганах, в рамках отдельных программ социальной помощи и других социальных выплат.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.