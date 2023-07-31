США готовы оказать гуманитарную помощь Северной Корее

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила во время пресс-конференции, что страна готова предоставить КНДР гуманитарную помощь, если она откроет границы. Об этом сообщает ТАСС.

«Они закрыли свои границы для гуманитарного доступа. Если они откроют границы, мы, равно как и другие, будем там, чтобы предоставить необходимую помощь народу КНДР», — отметила Томас-Гринфилд.

Вечером 25 июля глава МО РФ Шойгу прибыл в КНДР. Зарубежные аналитики полагали, что основная цель визита – переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

29 июля корреспондент Financial Times обнаружил, что украинские солдаты используют боеприпасы для «Градов», произведенные в Северной Корее. Этот факт он зафиксировал под Бахмутом, чуть раньше подобный факт был подмечен на юге Запорожской области. Солдаты утверждают, что ракеты якобы были переданы им «дружественной страной», которая перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

Ранее в Совфеде РФ прокомментировали передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (организация запрещена в России).