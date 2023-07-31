Россия обвинила Украину в использовании тактики ИГИЛ*

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время выступления на заседании Совета безопасности заявил, что Украина использовала тактику террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) при атаке на Крымский мост. Трансляцию вел Telegram-канал российского постоянного представительства при организации.

«Что примечательно, тактика для первого теракта (на Крымском мосту. — «Газета.Ru») снова была позаимствована Украиной у ИГИЛ: водителя грузовика, начиненного взрывчаткой, использовали вслепую — в качестве террориста-смертника. Среди погибших и пострадавших — снова только мирные граждане», — сказал дипломат.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.