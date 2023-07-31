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Россия обвинила Украину в использовании тактики ИГИЛ*

Зампостпреда РФ в ООН: Киев использовал тактику ИГИЛ при атаке на Крымский мост

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский во время выступления на заседании Совета безопасности заявил, что Украина использовала тактику террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) при атаке на Крымский мост. Трансляцию вел Telegram-канал российского постоянного представительства при организации.

«Что примечательно, тактика для первого теракта (на Крымском мосту. — «Газета.Ru») снова была позаимствована Украиной у ИГИЛ: водителя грузовика, начиненного взрывчаткой, использовали вслепую — в качестве террориста-смертника. Среди погибших и пострадавших — снова только мирные граждане», — сказал дипломат.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с ЧП на Крымском мосту.

*   организация запрещена в России
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