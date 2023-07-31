Суд отказал Трампу по нескольким ходатайствам

Суд в Джорджии отказал бывшему президенту США Дональду Трампу в ограничении прокуратуры штата в использовании части доказательств для расследования возможного вмешательства в выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте решения судьи подчеркивается, что ходатайство Трампа о запрете использования доказательств со стороны прокуратуры, которые были получены от большого жюри присяжных, было отклонено за недостаточностью оснований.

«Ходатайство об исключении заключительного отчета присяжных отвергается как спорное. Ходатайство о дисквалификации окружного прокурора отклоняется», — говорится в решении судьи.

Требование команды Трампа отстранить от дела окружного прокурора суд назвал «смелым», подчеркнув, что для его удовлетворения нет оснований.

До этого Федеральный судья штата Флорида Рааг Сингхал не принял иск бывшего президента США Дональда Трампа к CNN. Речь идет о диффамации на сумму $475 млн, в которой политик обвинял телеканал в том, что его сравнивали с Адольфом Гитлером в материалах, которые касались его заявлений о предполагаемом мошенничестве на выборах 2020 года.

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