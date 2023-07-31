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Премьер Украины рассчитывает в этом году начать большую приватизацию

Премьер Украины Шмыгаль планирует продолжить приватизацию

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Global Look Press

Премьер Украины Денис Шмыгаль рассчитывает в этом году начать большую приватизацию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в управлении государства сейчас более трех тысяч объектов. Более 600 предприятий в области энергетики, транспорта и оборонно-промышленного комплекса останутся под управлением государства до конца военного положения.

Ранее кабинет министров Украины передал 70 шахт и другие государственные предприятия Фонду государственного имущества, занимающемуся приватизацией.

Правительство передало в ведение фонда более 160 объектов, включая национальный фонд инвестиций, теплоэлектростанцию «ТЭЦ-2 Эсхар» в пригороде Харькова, предприятие «Укрторф», государственные строительные компании «Укрбуд», «Укртрансстрой» и «Укрмонтажспецстрой».

Кроме того, фонд получил около 70 угольных шахт, ранее находившихся в ведении Минэнерго. В том числе фонду переданы шахты «Добропольеуголя», ранее подконтрольного самому богатому бизнесмену Украины Ринату Ахметову.

Из Госрезерва под управление фонда переданы более 10 хлебных баз и хлебокомбинатов.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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