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Захарова высказалась о мероприятии Саудовской Аравии по Украине

Захарова: встреча по Украине в Саудовской Аравии может быть полезной для Запада

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что встреча по Украине на территории Саудовской Аравии может быть небесполезной, если поможет западным странам «понять всю тупиковость плана Зеленского». Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается проводимого Саудовской Аравией мероприятия, если оно поможет Западу понять всю тупиковость «плана Зеленского», то будет небесполезным», — сказала Захарова.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что в Кремле планируют следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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