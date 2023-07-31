Парламент Венгрии не смог одобрить вступление Швеции в НАТО из-за бойкота правящих партий, сообщает радио Kossuth.

Отмечается, что фракция правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и их младшие партнеры в лице христианских демократов бойкотировали встречу.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по мнению Будапешта, в дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут только ухудшаться. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которая прошла в венгерской столице.

Он также выразил признательность турецкому правительству, которое, по его словам, пока является единственным иностранным правительством, которому удалось успешное посредничество между Российской Федерацией и Украиной при заключении в 2022 году зерновой сделки.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.