Патрушев назвал США спонсорами терроризма

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма», — заявил Патрушев на совещании в Петрозаводске.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь с 17 на 18 июля.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.