Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев назвал США спонсорами терроризма

Член Совбеза Патрушев: атаки на Крымский мост делают США спонсорами терроризма

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма», — заявил Патрушев на совещании в Петрозаводске.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме в ночь с 17 на 18 июля.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях