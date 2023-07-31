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Патрушев заявил, что Киев «тайно изымает органы» у военных

Патрушев обвинил Киев в использовании раненых солдат ВСУ как биоматериал

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил украинские власти в «тайном изъятии органов» у раненых военных Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.
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«По поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — заявил секретарь Совбеза в ходе совещания в Карелии.

Патрушев счел «неслучайным» принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который, по его словам, «предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия».

В январе 2022 года Зеленский подписал закон о трансплантации анатомических материалов человеку, который, в частности, вводит упрощенную процедуру посмертного донорства органов и отменяет необходимость нотариально заверять письменное прижизненное согласие донора на использование его органов для пересадки.

В середине июля текущего года в Верховную раду Украины внесли законопроект, которым предлагается запретить использование органов граждан, погибших в боевых действиях. В пояснительной записке уточнили, что документ нацелен на предотвращение возможных злоупотреблений. В мае РИА Новости сообщало, что украинские медики в госпитале Херсона тайно изымает органы из тел солдат ВСУ.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

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