Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил украинские власти в «тайном изъятии органов» у раненых военных Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

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«По поступающей информации, используют раненых бойцов ВСУ как биоматериал, тайно изымая органы для трансплантации», — заявил секретарь Совбеза в ходе совещания в Карелии.

Патрушев счел «неслучайным» принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который, по его словам, «предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия».

В январе 2022 года Зеленский подписал закон о трансплантации анатомических материалов человеку, который, в частности, вводит упрощенную процедуру посмертного донорства органов и отменяет необходимость нотариально заверять письменное прижизненное согласие донора на использование его органов для пересадки.

В середине июля текущего года в Верховную раду Украины внесли законопроект, которым предлагается запретить использование органов граждан, погибших в боевых действиях. В пояснительной записке уточнили, что документ нацелен на предотвращение возможных злоупотреблений. В мае РИА Новости сообщало, что украинские медики в госпитале Херсона тайно изымает органы из тел солдат ВСУ.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал

украинскую армию.