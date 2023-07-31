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Секретарь Совета безопасности РФ оценил итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Патрушев сообщил, что саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность альянса

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Yves Herman/Reuters

Состоявшийся в этом месяце в Вильнюсе саммит Североатлантического альянса подтвердил агрессивную сущность НАТО, утверждает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопросы обеспечения безопасности на северо-западе страны приобретают особую актуальность в условиях активизации военной деятельности НАТО. Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации», — подчеркнул Патрушев.

Итоги саммита секретарь Совбеза РФ подвел во время совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

По словам Патрушева, со стороны стран-участниц НАТО были утверждены планы по увеличению группировки военных сил и наращиванию военной инфраструктуры у границ РФ.

До этого депутат парламента Эстонии Раймонд Кальюлайд назвал разочаровывающими итоги саммита НАТО

11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе страны НАТО договорились упростить процесс присоединения Украины.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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