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Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы группой

Путин подписал закон о снижении уголовного наказания за переход границы группой лиц

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы Российской Федерации группой лиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нововведениям, с шести до пяти лет снижается уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения.

Также Путин 31 июля подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году. Также акцизы будут индексированы на 4% в 2025 году и на 4% в 2026 году.

Кроме того, Путин подписал закон, которым устанавливается единая ставка НДФЛ в 13-15% для работников, трудящихся в российских компаниях дистанционно как в России, так и за ее пределами. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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