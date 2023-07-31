Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы группой

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы Российской Федерации группой лиц. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно нововведениям, с шести до пяти лет снижается уголовная ответственность за незаконное пересечение государственной границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения.

Также Путин 31 июля подписал закон об индексации акцизов на 5% в 2024 году. Также акцизы будут индексированы на 4% в 2025 году и на 4% в 2026 году.

Кроме того, Путин подписал закон, которым устанавливается единая ставка НДФЛ в 13-15% для работников, трудящихся в российских компаниях дистанционно как в России, так и за ее пределами. В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».