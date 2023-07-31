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Володин прокомментировал закон о запрете смены пола

Володин: закон о запрете смены пола направлен на защиту россиян

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что вступающий в силу в августе закон о запрете смены пола направлен на защиту граждан, детей, укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. Об этом сообщает «Москва 24».

По его мнению то, что в Соединенных Штатах и других западных странах растет число операций по смене пола является путем, который «ведет к вырождению нации», что не допустимо для России.

Володин также оценил введенный законопроект, который предполагает, что студенты старших курсов училищ имеют право на преподавание в детских садах и начальных школах. По его мнению, данная инициатива поможет восполнить кадровый дефицит в школах, а молодежь получит опыт работы и стаж еще до выпуска.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о введении в РФ запрета на операции по смене пола, исключение сделано для лиц, нуждающихся в такой операции по медицинским предписаниям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о запрете смены пола поможет защитить россиян и их детей, а также укрепить институт семьи, сообщила «Москва 24».

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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