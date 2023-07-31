В Кремле рассказали об обсуждении украинской темы в рамках саммита Россия — Африка

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках брифинга ответил на вопрос журналистов о том, предполагались какие-либо письменные документы по обсуждению украинской тематики в ходе саммита Россия — Африка.

Он подчеркнул, что основные параметры состоявшейся дискуссии были закреплены в совместном письменном заявлении, которое не является подписным документом.

«И поскольку организатором этой инициативы является господин (президент ЮАР Сирил) Рамафоса, российская сторона подготовила свой проект, которая была передана делегации ЮАР до их отъезда из Санкт-Петербурга. Как только будет совместное понимание, что текст согласован, то юаровская сторона его опубликует», — заявил Песков.

До этого Рамафоса заявил, что российско-украинский конфликт должен завершиться мирным путем, это отвечает интересам обоих государств.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.