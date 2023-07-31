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В Кремле не ответили на вопрос, откуда были запущены БПЛА, атаковавшие «Москва-Сити»

Песков заявил, что не знает о типе беспилотников, атаковавших «Москва-Сити»

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Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами сообщил, что он не располагает данными о типе беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали объекты в «Москва-Сити», а также не знает откуда их запустили.

«Это относится к компетенции спецслужб, занимающимся противовоздушной обороной и занимающимся расследованием этого преступления. Вам нужно адресовать вопрос туда», — сказал он.

Представитель Кремля также рассказал о мерах безопасности после атаки беспилотников на «Москва-Сити». По словам Дмитрия Пескова, российские власти «делают все возможное, чтобы минимизировать эти удары».

В ночь на 30 июля три беспилотника попытались атаковать Москву. Сообщения очевидцев о взрыве в башне «Москва-Сити» появились около 03:00 мск. Один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал». Там было повреждено остекление на пятом и шестом этажах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате никто не пострадал. В Минобороны России заявляли, что целью сбитого силами ПВО беспилотника были объекты в Подмосковье.

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