Песков рассказал, когда Путин прибудет в Турцию

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках брифинга ответил на вопрос журналистов о датах посещения Турции Владимиром Путиным.

По его словам, точных дат в текущий момент нет, с субботы ничего не изменилось.

Телефонный разговор на данную тему планируется провести в среду, 2 августа, подчеркнул представитель Кремля.

До этого Путин во время пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка рассказал, что договаривался с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом о встрече либо в России, либо в Турции.

По словам Путина, турецкий лидер приглашал его совершить визит в Турцию до выборов этой стране, но от этого отказались, чтобы не было спекуляций на тему визита российского президента.

До этого газета The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники, писала, что президент России Владимир Путин проигнорировал просьбы главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить возобновление зерновой сделки. По информации издания, телефонный разговор, на котором настаивал турецкий лидер, пока не состоялся. Официальные лица Турции продолжают настаивать на проведении диалога по другим каналам.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия может возобновить зерновую сделку только после выполнения взятых в отношении Москвы обязательств. Как пишет «Москва 24», Москва неоднократно продлевала сделку из-за обещаний о разблокировки препятствий в отношении российского продовольствия и минеральных удобрений, однако, по словам главы государства, ничего из этого не было выполнено.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».