Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что «никаких успехов у киевского режима нет».

«Более того, они в весьма сложной ситуации. Очевидно, контрнаступление не получается, как хотели в Киеве. Военная помощь расходуется бездумно, неэффективно... Это также вызывает большой дискомфорт у западных налогоплательщиков. Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне данных неудач, Киев прибегает к террористическим ударам. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться. О каких-то успехах киевского режима однозначно говорить не приходится», — заявил Песков.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга сослался на слова украинского президента Владимира Зеленского о медленном процессе контрнаступления, отвечая на соответствующий вопрос.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.