Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что серьезно обеспокоены ситуацией в Нигере

Песков: Кремль обеспокоен ситуацией в Нигере и внимательно следит за ней

close
100%
Souleymane Ag Anara/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Нигере, где происходит попытка вооруженного переворота.

Он отметил, что эта ситуация вызывает обеспокоенность.

«Происходящее там вызывает серьезную обеспокоенность. Мы выступаем за скорейшее восстановление законности и сдержанность всех сторон, чтобы это не приводило к жертвам, чтобы Нигер вернулся в конституционное русло», — сказал представитель Кремля.

29 июля верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников.

27 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и ЕС. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

Сообщество стран Западной Африки заявляло, что не исключает применения силы в случае, если мятежники в Нигере в течение недели не вернут к власти президента Мохамеда Базума, пишет «Москва 24».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях