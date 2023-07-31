В Кремле заявили, что серьезно обеспокоены ситуацией в Нигере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Нигере, где происходит попытка вооруженного переворота.

Он отметил, что эта ситуация вызывает обеспокоенность.

«Происходящее там вызывает серьезную обеспокоенность. Мы выступаем за скорейшее восстановление законности и сдержанность всех сторон, чтобы это не приводило к жертвам, чтобы Нигер вернулся в конституционное русло», — сказал представитель Кремля.

29 июля верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не признает легитимность пришедших к власти в результате переворота мятежников.

27 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и ЕС. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

Сообщество стран Западной Африки заявляло, что не исключает применения силы в случае, если мятежники в Нигере в течение недели не вернут к власти президента Мохамеда Базума, пишет «Москва 24».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.