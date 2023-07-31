Медведев рассказал, чем грозит отказ Киева от переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что отказ украинских властей от переговоров с Москвой позволит России «довести начатое в ходе СВО до конца». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам замглавы Совбеза, России выгодно, что власти Украины «выдвинули нежизнеспособную «формулу мира», а любые другие варианты проведения переговоров отвергают.

Он также указал на «полезность» того, что президент Украины Владимир Зеленский «подписал бумажку о запрете переговоров» с Россией.

Медведев отметил, что данные вводные позволят России «довести начатое в ходе СВО до конца».

Также Медведев заявлял, что Вооруженные силы России сейчас не просто продолжают отражать «контрнаступление», а предотвращают мировой конфликт, потому что из-за отторжения части российской территории Москва оказалась бы вынуждена применить ядерное оружие. По его словам, ВС РФ продолжают защищать россиян и землю страны.

Ранее Медведев призывал «взрывать дома» террористов после атаки на Крымский мост.